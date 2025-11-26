Seit einer Augeninfektion hat Elton John große Probleme mit dem Sehen. Im Interview erzählte er nun, was ihn unter anderem aufmuntert.
26.11.2025 - 11:26 Uhr
London - Pop-Legende Elton John (78) hat die Zeit seit seiner Augeninfektion als "niederschmetternd" bezeichnet. "Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht mehr gut sieht, waren die letzten 15 Monate sehr herausfordernd für mich, da ich nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen konnte", sagte John dem US-Branchenmagazin "Variety".