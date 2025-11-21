In Dänemark haben Patienten schwere Sehschäden bekommen, nachdem sie bestimmte Abnehm- und Diabetes-Spritzen erhalten hatten. Jetzt muss der dänische Staat ihnen eine Entschädigung zahlen.
21.11.2025 - 14:22 Uhr
Kopenhagen - In Dänemark erhalten vier Patienten eine Entschädigung vom Staat, nachdem sie nach der Anwendung des Abnehmmedikaments Wegovy beziehungsweise des Diabetesmedikaments Ozempic schwere Sehschäden bekommen hatten. Das teilte die dänische Behörde für Patientenschadenfälle (Patienterstatningen) mit. Zusammen erhalten die vier Patienten demnach Entschädigungszahlungen im Wert von umgerechnet rund 107.000 Euro.