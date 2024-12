Seit einiger Zeit haben Sicherheitsbehörden einen Iraker in Augsburg wegen Terrorkontakten im Blick. Nach der Festnahme des Mannes fragen sich viele: Wie groß war die Gefahr, die von ihm ausging?

red/dpa 06.12.2024 - 13:50 Uhr

Haben Sicherheitsbehörden in Bayern einen Anschlag auf den Augsburger Weihnachtsmarkt vereitelt? Nach der Festnahme eines Asylbewerbers aus dem Irak am Mittwoch berichtete die „Welt“, der Mann habe den Christkindlesmarkt in der Innenstadt mutmaßlich ausgespäht und dabei Fotos gemacht. Dennoch betonten Vertreter von Sicherheitsbehörden, es gebe bislang keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne. Was bisher bekannt ist: