Augustinum-Bewohner verärgert: Aufzug seit Monaten defekt – doch wer ist für die Reparatur zuständig?

Inzwischen waren sie schon mal so weit, dass sie überlegt haben, einfach zusammenzulegen, um den Aufzug wieder ins Laufen zu bringen, sagen Walter Flusche und Dieter Klein vom Bewohnerbeirat des Augustinums am Killesberg. Aber dann haben sie den Gedanken wieder verworfen. Doch dass sie überhaupt auf die Idee gekommen sind, zeigt, wie groß der Unmut über den defekten Fahrstuhl ist, der sich gleich neben der Einfahrt zur großen Tiefgarage der Killesberghöhe befindet. Beim Zebrastreifen, an dem die Bewohner des Augustinums in der Regel die Straße überqueren. Er soll Menschen mit Gehbehinderung oder mit schweren Lasten von der Stresemannstraße auf das Niveau der Killesberghöhe transportieren.

Eigentlich. Denn seit Oktober letzten Jahres ist er defekt. Das berichten übereinstimmend Walther Flusche, Dieter Klein und auch die Center-Managerin der Killesberghöhe Birgit Greuter. Die Killesberghöhe, das ist ein kleines Stadtquartier mit Wohnbebauung, Läden vom Lebensmitteldiscounter über Buchhandlung, Naturkostladen, Drogeriemarkt, Eisdiele und Café samt Fitnessstudio und Ärztehaus. Entstanden ist es 2012 auf dem Gelände der ehemaligen Messehallen am Killesberg. Ein Jahr länger gibt es die gegenüberliegende Seniorenresidenz Augustinum.

Dieter Klein und Walter Flusche (rechts) sprechen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Augustinums. Foto: Hilke Lorenz/StZN

Für deren Bewohnerinnen und Bewohner und auch die des angrenzenden Viertels der Weißenhofsiedlung ist die Killesberghöhe ein fußläufig gut erreichbares Angebot für Einkäufe und Arztbesuche. Auch wer nicht mehr so gut zu Fuß ist und einen Rollator braucht, konnte bis Oktober 2025 mit Hilfe des Aufzugs sein Ziel erreichen - und am Leben teilnehmen. „Und das sind schon einige der Augustinum-Bewohner“, sagt Walter Flusche. Für entsprechend viel Ärger sorgt also der noch immer nicht reparierte Fahrstuhl. Zumal der barrierefreie Umweg entlang der Stresemannstraße zur Kochenhofstraße für manche Bewegungseingeschränkte eine zu anstrengende Steigung bedeutet. Und der Weg durchs Edeka-Parkhaus zwischen den parkenden Autos nicht ungefährlich ist. Auch Matthew Köhler, Direktor des Killesberg-Augustinums sagt: „Der Zugang zur Killesberghöhe ist insbesondere für Bewohnerinnen und Bewohner mit Mobilitätseinschränkungen, Rollatoren oder Rollstühlen sehr erschwert.“ Ihm liege an einem guten nachbarschaftlichen Verhältnis.

Reparaturkosten 4000 Euro

Woran also hakt es? Warum geschieht schon so lange nichts? Wo die Reparatur laut Kostenvoranschlag doch bei überschaubaren 3000 bis 4000 Euro liegt, wie Birgit Greuter berichtet. Auch die Gewerbetreibenden der Killesberghöhe hätten ein Interesse, endlich wieder für die Bewohner des Augustinums erreichbar zu sein. Und im Grunde scheint die Sache auch klar zu sein. Greuter verweist auf den entsprechenden Grundbucheintrag.

Dort ist „zugunsten der Landeshauptstadt Stuttgart eine persönlich beschränkte Dienstbarkeit, nämlich ein Quartieraufzugbenutzungsrecht und Wegerecht“ eingetragen. An anderer Stelle heißt es: „Die Kosten des Betriebes (einschließlich der Verkehrssicherung), der Instandhaltung, der Instandsetzung und der Erneuerung des Überbaus nebst Nebenanlagen trägt ebenfalls der jeweilige Eigentümer des begünstigten Grundstücks“. Gemeint ist damit der Lift und die Wohneigentümergemeinschaft (WEG) bestehend aus den Gebäuden Stresemannstraße 3, 5 und 7. Verwaltet wird sie momentan von der Bietigheimer Wohnbau GmbH.

Dort will man sich offenbar nicht so schnell geschlagen geben und verweist mit Bedauern über die entstandenen Einschränkungen in einem Schreiben an den Augustinumvertreter Walter Flusch auf die „bisher nicht abschließend geklärte Zuordnung des Aufzugs zu den verschiedenen Einheiten der Killesberghöhe“. Offenbar, so ist zu hören, geht es in einem laufenden Rechtsstreit nicht nur um den Fahrstuhl, sondern auch andere Pflichten der WEG, die im Grundbuch festgehalten sind.

In den vergangenen mehr als zehn Jahren sei der Aufzug durch den Eigentümerbereich des Gewerbekomplexes betreut worden. Man gehe deshalb davon aus, dass das bis zur endgültigen Klärung so bleibe, so die Bietigheimer Wohnbau. „Das ist aus Kulanz geschehen“, entgegnet die Centermanagerin Birgit Greuter. Nicht etwa weil man dazu verpflichtet sei. Inzwischen sei es jedoch trotz der ablehnenden Haltung der WEG Stresemannstraße und ihrer Verwaltung, der Bietigheimer Wohnbau, zu einem Gespräch mit einem Verwaltungsbeirat der Eigentümer und einer Bewohnerin gekommen. Das gemeinsame Ziel: eine Beilegung des Konflikts. Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt die Bietigheimer Wohnbau, dass die von ihr vertretene Eigentümergemeinschaft „möchte zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft erteilen“.

Stadt prüft Lösung

Mittlerweile liegt der Vorgang auch bei der Stadt Stuttgart auf dem Schreibtisch von Finanzbürgermeister Thomas Fuhrmann. Die Verwaltung prüfe aktuell die Durchsetzbarkeit möglicher Ansprüche, sagt ein Sprecher der Stadt. Zudem suche das Liegenschaftsamt das Gespräch mit der Hausverwaltung. Ihr Ziel: eine zeitnahe Lösung.

Bis sich wirklich etwas tut, wird ein Unbekannter wohl zusätzlich zur Information der Aufzugsfirma, dass die Anlage außer Betrieb sei, seine Information an die Fahrstuhltür kleben. Er schlägt eine „bürgerfreundliche Lösung“ vor. „Man schließt eine Vereinbarung, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“. Dann könne beispielsweise die Stadt die Wartungskosten vorab übernehmen – und nach dem Urteil rechne man sie dann untereinander ab. Noch aber steht der Aufzug still.