Die Kunstsammlung des Ehepaares Bülow ist rund eine Million Euro wert. Gemeinsam mit Schmuck und Wein wird sie am 11. November beim Auktionshaus Nagel versteigert.
10.11.2025 - 20:10 Uhr
Eine Leinwand, ein Messer. Es folgt ein Schnitt. Der italienische Künstler Lucio Fontana wollte so die räumliche Wirkung seiner Werke erhöhen. Diese Arbeiten sind zu seinem Markenzeichen geworden. Mittlerweile sind die Werke des 1968 verstorben Künstlers viel Geld wert. Das „Concetto spaziale, Attesa“ gibt es am Dienstag, 11. November, ab etwa 18 Uhr im Auktionshaus Nagel an der Neckarstraße 189 bis 191 zu ersteigern. Das Startgebot liegt bei 300 000 Euro. „Es gibt schon einige Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben“, sagt Fabio Straub vom Auktionshaus Nagel.