Eine Uhr, so viel wert wie ein mancherorts ein ganzes Haus. Das Auktionshaus Eppli versteigert am Freitagnachmittag eine Uhr von Patek Philippe, die Hunderttausende wert sein soll.
03.09.2025 - 16:01 Uhr
Im Stuttgarter Auktionshaus Eppli rückt am Freitag eine Rarität in den Mittelpunkt: Unter den Hammer kommt eine „Grande Complication“ von Patek Philippe mit der Referenznummer 5016R-010 – ein Modell, das in der Welt der Luxusuhren einen besonderen Status genießt. Nur 200 Stück wurden weltweit gefertigt, seit 2011 ist die Produktion eingestellt.