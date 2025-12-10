Originalstücke aus „Fitzcarraldo“, „Nosferatu“ und „Aguirre“ gefällig? Das Auktionshaus von Brühl versteigert am Samstag in Stuttgart-West eine außergewöhnliche Sammlung.

Das Auktionshaus von Brühl versteigert in Stuttgart am Samstag, 13. Dezember, ab 10 Uhr eine Sammlung von Original-Requisiten aus einigen der berühmtesten Filme Werner Herzogs. Die Live-Auktion findet in der ehemaligen Kirche St. Stefan an der Rotenwaldstraße statt. Die Kollektion stammt von Herzogs erster Ehefrau.

Isabelle Adjanis Nachthemd Unter den Requisiten, die versteigert werden, befindet sich zum Beispiel der antike Reisekoffer von Claudia Cardinale aus „Fitzcarraldo“, Kostüme von Isabelle Adjani aus „Nosferatu – Phantom der Nacht“ sowie ein Poncho aus „Aguirre, der Zorn Gottes“. Auch ein T-Shirt, das Herzog selbst während der chaotischen Dreharbeiten im peruanischen Dschungel trug und das noch heute Matschspuren trägt, kommt unter den Hammer.

Die Gegenstände können vorab in der ehemaligen Kirche (Rotenwaldstraße 98) besichtigt werden.

Werner Herzog (83) ist einer der bedeutendsten Filmemacher des internationalen Autorenkinos. Zu seinen wichtigsten Arbeiten zählen „Aguirre, der Zorn Gottes“ (1972), „Woyzeck“ (1979), „Nosferatu – Phantom der Nacht“ (1979) und „Fitzcarraldo“ (1982), in denen stets Klaus Kinski die Hauptrolle spielte.