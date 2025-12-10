Originalstücke aus „Fitzcarraldo“, „Nosferatu“ und „Aguirre“ gefällig? Das Auktionshaus von Brühl versteigert am Samstag in Stuttgart-West eine außergewöhnliche Sammlung.
10.12.2025 - 17:47 Uhr
Das Auktionshaus von Brühl versteigert in Stuttgart am Samstag, 13. Dezember, ab 10 Uhr eine Sammlung von Original-Requisiten aus einigen der berühmtesten Filme Werner Herzogs. Die Live-Auktion findet in der ehemaligen Kirche St. Stefan an der Rotenwaldstraße statt. Die Kollektion stammt von Herzogs erster Ehefrau.