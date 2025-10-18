Bei einer Auktion in München kam ein nahezu himmlisches Motorrad unter den Hammer. Der Käufer muss tief in die Tasche greifen.
18.10.2025 - 16:29 Uhr
München - Ein von Papst Leo XIV. signiertes Motorrad ist für 130.000 Euro plus Gebühren und Steuern versteigert worden. Der Pontifex hatte das Gefährt den Angaben des Auktionshauses RM Sotheby's zufolge im September im Vatikan mit seiner Unterschrift versehen. Fotos auf der Homepage des Auktionshauses zeigen ihn auf der Maschine sitzend und mit einem passenden Helm in der Hand.