Er war betrunken, aggressiv - und hatte ein Bierglas in der Hand. Der Besuch des Aulendorfer Schlossfestes endet für einen Mann hinter Gittern.

red/dpa/lsw 18.08.2024 - 12:23 Uhr

Mit voller Wucht soll ein 19-Jähriger in Aulendorf ein halbvolles Bierglas auf einen Streifenwagen geworfen haben. Weil er laut Polizei stark betrunken und äußerst aggressiv war und bei der Festnahme Widerstand leistete, landete er in einer Zelle. „Neben den Kosten für den Gewahrsam kommen nun mehrere Strafanzeigen auf ihn zu“, hieß es in der Mitteilung. Der Schaden am Streifenwagen könne noch nicht beziffert werden. Dieser habe im Rahmen der Tür nun eine tiefe Delle, sagte ein Sprecher. Verletzt wurde niemand.