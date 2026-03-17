Eine bekannte Schau erhält einen neuen Namen: Die Messe Consenio startet am 21. und 22. März 2026 als Vital + Aktiv durch – mit mehr Angeboten im Sparkassenforum Böblingen.
17.03.2026 - 12:02 Uhr
Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, öffnet das Sparkassen-Forum Böblingen seine Türen für die bekannte Gesundheitsmesse unserer Zeitung – diesmal unter neuem Namen. Was über zehn Jahre lang als Consenio fester Bestandteil der Messelandschaft im Kreis Böblingen war, präsentiert sich nun als Vital + Aktiv: Jeweils von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt.