Eine bekannte Schau erhält einen neuen Namen: Die Messe Consenio startet am 21. und 22. März 2026 als Vital + Aktiv durch – mit mehr Angeboten im Sparkassenforum Böblingen.

Am Samstag und Sonntag, 21. und 22. März, öffnet das Sparkassen-Forum Böblingen seine Türen für die bekannte Gesundheitsmesse unserer Zeitung – diesmal unter neuem Namen. Was über zehn Jahre lang als Consenio fester Bestandteil der Messelandschaft im Kreis Böblingen war, präsentiert sich nun als Vital + Aktiv: Jeweils von 11 bis 17 Uhr erwartet die Besucher ein vielfältiges Programm bei freiem Eintritt.

„Mit der Umbenennung auf Vital + Aktiv stellen wir das Thema Aktivität für alle Altersgruppen in den Vordergrund“, erklärt Nico Bosch vom Veranstalter. Die neue Ausrichtung spiegelt sich im breiten Angebot wider: Weit über ein Dutzend Aussteller präsentieren ihre Expertise zu Themen wie Mobilität, Gesundheitsvorsorge und Lebensqualität. Die traditionsreiche Messe, die seit Jahren im Frühjahr zahlreiche Besucher ins Sparkassenforum zieht, hat sich als wichtige Informationsplattform etabliert. „Das Thema Gesundheit gewinnt in der Gesellschaft immer mehr an Bedeutung – und hat viele Facetten“, wie in den Vorjahren immer wieder bewiesen wurde. Von gesundem Schlaf über ausreichend Bewegung bis zur richtigen Ernährung: „Die Messe deckt die Komplexität und Vielfalt ab, die das Thema Gesundheit mit sich bringt“, sagt Bosch.

Bewährtes Konzept mit frischem Wind

Ein Highlight der Messe sind die zahlreichen Vorträge und Live-Aktionen. „Neu ist in diesem Jahr, dass es auch Live-Vorführungen gibt“, betont Bosch. Am Samstag referiert unter anderem die Kanzlei Dommermühl zum Thema Erbrecht, ein Thema, das bereits in den vergangenen Jahren auf großes Interesse stieß. Der Kreisseniorenrat Böblingen informiert über vorsorgende Verfügungen – ein Vortrag, der sich bereits auf der Consenio als Publikumsmagnet bewährt hat. Die Kreissparkasse Böblingen klärt beide Tage über den Generationenwechsel und Nachlassplanung auf.

Die gute Beratung gilt als Kern der Messe Foto: Eibner-Pressefoto

Der Sonntag wartet mit einem besonderen Programm auf: Jennifer Knöller vom SanoGym Sindelfingen erklärt, warum Dehnen allein oft nicht ausreicht, und spricht über neue Ansätze für Beweglichkeit und Mobilität. „Die Besucher sollten so zum Beispiel die Tanzvorführung der Tanzschule Bode am Sonntag um 12.45 Uhr und 14.45 Uhr auf keinen Fall verpassen“, empfiehlt Bosch. Die Tanzgruppe verspricht musikalische Höhepunkte zwischen den Fachvorträgen.

Probefahrten auf einem E-Bike

Eine weitere Neuheit sorgt für mehr Bewegung: „Neu dabei ist in diesem Jahr das EZN-E-Bike Zentrum, die den Besuchern auch Probefahrten auf den verschiedenen Fahrradmodellen vor Ort anbieten“, so Bosch. Im Foyer des Sparkassen-Forums können Interessierte ganztägig verschiedene E-Bike-Modelle testen.

Neben den Vorträgen bieten die Aussteller praktische Erlebnisse: Das Sanitätshaus Schaible führt digitale Fuß- und Venenmessungen durch, während LR Health & Beauty Vitalstoffanalysen und Aloe-Vera-Verkostungen anbietet. „Unser Ziel ist es, den Besuchern nicht nur Produkte näherzubringen, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie sie ihr Leben aktiv und gesund gestalten können“, hieß es bereits bei früheren Ausgaben der Messe.

Zu günstigen Preisen stehen Snacks sowie Erfrischungs- und Heißgetränke bereit. Das Forum ist barrierefrei zugänglich, der Einlass beginnt bereits um 10.45 Uhr. Das Sparkassenforum liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof und Busbahnhof entfernt, Parkplätze sind vorhanden.

Weitere Informationen zur Messe finden Interessierte unter www.zeitung-im-dialog.de .