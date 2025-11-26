Der Erste Bürgermeister der Stadt Fellbach kündigt überraschend an, sich aus persönlichen Gründen im kommenden Jahr nicht um eine Wiederwahl bemühen zu wollen.
26.11.2025 - 16:00 Uhr
Es war zwar kein markerschütternder Paukenschlag, aber einen aufsehenerregenden Schlussgong intonierte Johannes Berner schon zum Ende der jüngsten Fellbacher Gemeinderatssitzung unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“. Zur Überraschung der meisten Zuhörer kündigte er „eine Stellungnahme in eigener Sache“ an. In der erklärte er dann, „dass ich aus dem Rathaus ausscheide, wenn am 30. September 2026 meine Amtszeit zu Ende geht“.