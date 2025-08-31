Für einen Film werden im Raum Stuttgart Hunderte Komparsen gesucht. Wer zwischen 18 und 80 ist, kann sich ohne Vorerfahrung bewerben.
31.08.2025 - 14:52 Uhr
Wer schon immer in einem großen internationalen Kinofilm mitspielen wollte, hat im Raum Stuttgart bald die Chance dazu. Die „Agentur Filmgesichter“ sucht gleich Hunderte Komparsinnen und Komparsen. Gedreht wird der Film in Stuttgart und Umgebung im Oktober und November. Genaue Details zum geheimnisvollen Film verrät die Agentur bislang aber nicht.