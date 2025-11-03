Aus für beliebtes Event: Warum in der Trude kein Karaoke mehr gesungen wird

Die Karaoke-Abende in der Stuttarter Bar Trude waren immer gut besucht – und gehörten seit der Eröffnung zum festen Programm in der Bar am Hans-im-Glück-Brunnen. Jeden ersten Dienstag im Monat war es soweit. Dann vor ein paar Wochen die Schocknachricht für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter: Es hat sich ausgesungen. Die Karaoke-Abende in der Trude finden vorerst nicht mehr statt, gab die Bar über Social Media bekannt. Gründe werden keine genannt.

Warum das beliebte Event in der Stuttgarter Innenstadt nicht mehr stattfindet, fragen sich auch viele Userinnen und User in den Kommentaren unter dem entsprechenden Posting der Bar. Wir haben also nachgefragt. Die Betreiberin der Trude teilt mit, dass das Event von der Stadt Stuttgart voerst untersagt wurde. Ob und wann der Karaoke-Abend wieder stattfinden kann, sei derzeit noch unklar.

Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich

Laut dem Amt für öffentliche Ordnung sei es in letzter Zeit vermehrt zu Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern im Zusammenhang mit dem Betrieb der Gaststätte gekommen. Deshalb habe die zuständige Behörde den Betreiber darauf hingewiesen, dass Karaoke-Abende aktuell nicht zu den bestehenden Genehmigungen passen. Die Trude versichert jedoch: „Wir geben nicht auf, versprochen.“

Ganz still ist es in der Trude aber nicht: Neben dem regulären Barbetrieb läuft das beliebte Bingo-Event weiter – wie gewohnt an jedem zweiten Dienstag im Monat. Los geht’s um 20:15 Uhr.

Trude, Töpferstraße, Ecke Nadlerstraße, Stuttgart-Mitte, So-Di 17-1 Uhr, Mi+Do 17-2 Uhr, Fr+Sa 17-3 Uhr