Nach rund 230 Jahren stellen die USA die Produktion des Penny ein. Auch hierzulande gibt es Bestrebungen, Kleinstmünzen abzuschaffen. Manches spricht dafür, es gibt aber auch Argumente für den Cent.

Von Jörn Bender und Anna Ringle, dpa 23.05.2025 - 13:55 Uhr

Frankfurt/Berlin - In Deutschland wird noch darüber diskutiert, die USA schaffen Fakten: In den Vereinigten Staaten wird die Herstellung der Ein-Cent-Münze eingestellt. Ab Anfang nächsten Jahres werden dort keine neuen Penny-Münzen mehr in Umlauf gebraucht, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf das Finanzministerium und Münzproduzenten berichten. Die letzte Penny-Produktion sei bestellt worden.