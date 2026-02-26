Aus für Familienunternehmen Das Backparadies in Möhringen schließt
In Möhringen ist „Das Backparadies“ eine Institution. Diesen Samstag schließt das beliebte Bäckereicafé ebenso wie die Filiale an der Vaihinger Straße. Was steckt dahinter?
„Ich habe keine Zeit!“ ruft Heidemarie Monese aus dem Hinterraum, als man nach ihr fragt. Dort schmiert sie Brote und trägt sie zur Theke, wo sie eine Kundin nach der Schließung anspricht. Diesen Samstag macht das populäre Das Backparadies am Möhringer Bahnhof für immer dicht und die Filiale an der Vaihinger Straße auch.