Aus für Familienunternehmen: Das Backparadies in Möhringen schließt

„Ich habe keine Zeit!“ ruft Heidemarie Monese aus dem Hinterraum, als man nach ihr fragt. Dort schmiert sie Brote und trägt sie zur Theke, wo sie eine Kundin nach der Schließung anspricht. Diesen Samstag macht das populäre Das Backparadies am Möhringer Bahnhof für immer dicht und die Filiale an der Vaihinger Straße auch.

Und wie es so ist, wenn ein Traditionsunternehmen schließt: An diesem Donnerstagmorgen sind die Cafétische belegt, das Geschäft brummt. Was es nicht mehr gibt, vermisst man mehr, als wenn es noch da ist. Viele Besucher sagen auf einen letzten Cappuccino und Kuchen Tschüs, manche haben auch Blumen gebracht. „Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ist schade“, sagt eine Kundin. „Wissen Sie, wie es weitergeht?“

Wer die Räume am Filderbahnplatz bezieht, könnte sich bald entscheiden. Sicher ist, dass es für Das Backparadies keinen Neuanfang gibt. 65 Jahre sind Heidemarie Monese und ihr Mann Moritz alt. Zudem laufen gerade die Mietverträge aus. „Irgendwann muss man aufhören. Das ist die beste Gelegenheit“, sagt Moritz Monese.

1980 lernte sich das Paar kennen und lieben, im September 1989 machte sich das Paar an der Vaihinger Straße selbstständig. Später bauten die beiden die Backstube zu einem Café aus, 2016 eröffneten sie das große Café am Möhringer Bahnhof.

Das Backparadies-Aus ist ein schwerer Schlag für den Stadtteil

Dass es jetzt schließt, ist für das Stadtteilleben ein schwerer Schlag. Mit seinem großen Außenbereich sorgt es als einziges Geschäft für etwas Leben am neu gestalteten Bahnhofsplatz. Das Haus an der Vaihinger Straße wird verkauft. Hier ist völlig offen, was der neue Eigentümer mit der Ladenfläche machen wird.

Einst hatte das Familienunternehmen sieben Läden – zwei weitere in Möhringen, einen im Steckfeld, einen in Vaihingen, einen anderen im Stuttgarter Westen. Sie alle lagen in Wohngebieten und litten unter der niedrigen Kundenfrequenz.

Mit zwei Filialen aber lässt sich eine Bäckerei heute nicht stemmen, den Markt dominieren Filialisten und Großketten. In den Discountern und Supermärkten greifen die Kundinnen und Kunden zur Aufbackware und nicht zu in der Nacht gebackenen frischen Brötchen. „Heute braucht man ein Dutzend Filialen, um zu überleben“, sagt Moritz Monese. „Die Zeit der Familiengeschäfte ist vorbei.“

Die beiden Söhne wollten nie in die Fußstapfen der Eltern treten und haben ihren Platz in der freien Wirtschaft gefunden. „Sie haben frühzeitig erkannt, wie wir geackert haben, dass das ein Knochenjob ist“, sagt der Bäcker- und Konditormeister. Die Backstube ist auch im übertragenen Sinne sein Platz, lieber hält er sich im Hintergrund.

So ist seine Frau das Gesicht des Familienbetriebs, sie bedient, wuselt und strahlt, auch an diesem Vormittag. Auch die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind den Kunden längst wohlbekannt. Fünf der zehnköpfigen Stammmannschaft gehen mit den Moneses in Rente, sie waren fast alle von Anfang an dabei. Andere haben einen Job bei anderen Bäckereien gefunden.

Sibylle Elsner zum Beispiel wechselt zu Schrade. Seit 1990 war die 61-Jährige dabei. Heidemarie Monese habe „das beste Herz“, sagt sie. „Sie ist immer für einen da.“ Fast jeden Mittwochabend gingen sie und die Kernmannschaft gemeinsam essen.

Heidemarie Monese und ihr Mann haben ihren Abschiedsgruß an der Tür ausgehängt: „Was einst mit einer Idee, viel Mut und noch mehr Leidenschaft begann, wurde dank Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden zu einer wunderbaren Lebensaufgabe“, heißt es, und: „Wir haben miteinander viel erlebt und das wollen wir in guter Erinnerung behalten.“

Und auf was sie sich jetzt freue? „Den Kopf freibekommen und genießen“, sagt sie. „Dann suche ich mir wieder bestimmt etwa zu schaffen.“