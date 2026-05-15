Aus für Fellbacher Tradition Warum der Blumenschmuck-Wettbewerb gestrichen wird
Der Vorsitzende der Blumenschmuckkommission, Peter Schwarzkopf, nennt Gründe für das Aus der lieb gewonnenen Tradition in Fellbach.
Der Vorsitzende der Blumenschmuckkommission, Peter Schwarzkopf, nennt Gründe für das Aus der lieb gewonnenen Tradition in Fellbach.
Der Blumenschmuckwettbewerb in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) findet nicht mehr statt. Das bedeutet auch, dass die Veranstaltung „Blütenzauber“, die traditionell am Freitagabend des Fellbacher Herbstes gefeiert wurde, wegfällt. Was sind die Gründe? Wir haben bei dem Vorsitzenden der Blumenschmuckkommission, Peter Schwarzkopf, nachgefragt. Der Gärtnermeister war viele Jahre beim Blumenschmuckwettbewerb engagiert und führte einen gleichnamigen Rosenbetrieb in Fellbach.