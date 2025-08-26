Aus für HB Ludwigsburg: Tiefschlag für den Frauenhandball

Noch vor dem WM-Titel der männlichen U 19 hatte die weibliche U 19 die Europameisterschaft gewonnen. Dies sind tolle Erfolge und wichtige Impulse für den Deutschen Handballbund (DHB), doch gesprochen wurde zumindest bei den Frauen nur über ein Thema: Das Finanzchaos beim amtierenden deutschen Meister HB Ludwigsburg.

Schon der Insolvenzantrag löste Schockwellen aus, der Komplettrückzug ist nun der absolute Tiefschlag. Es ist zwar nicht das erste Fiasko in der Geschichte des deutschen Frauenhandballs, auch der TV Lützellinden, TuS Walle Bremen und HC Leipzig legten Pleiten hin. Doch noch nie war der Imageschaden so groß wie durch das Aus des mit deutschen Nationalspielerinnen gespickten bisherigen Flaggschiffs – gerade im Jahr der Heim-WM.

Diese unglaublich bittere Geschichte zeigt mal wieder: Es ist aller Ehren Wert, wenn es im Spitzensport abseits der hochlukrativen Sportarten wie Fußball Förderer gibt, die ein Projekt außerordentlich unterstützen – noch dazu im Frauensport. Gefährlich allerdings ist eine Abhängigkeit von Wenigen.

Fatale Folgen

Weil die Folgen fatal sind, wenn diese Geldquelle versiegt oder eben nicht mehr derart sprudelt wie gewohnt. Wobei der Teilrückzug des langjährigen Sponsors Olymp rechtzeitig, offen und transparent kommuniziert worden war. Mit Vorsicht ist darauf in den Planungen nicht reagiert worden. Der hochkarätig besetzte Kader wurde jedenfalls nicht schrittweise zurückgebaut. Das Gegenteil war der Fall.

Kritisiert werden muss in diesem Zusammenhang die Lizenzvergabe der Liga. Bei der Abgabe der Unterlagen Ende Februar hätten die Alarmsignale angehen und zumindest kritische Fragen gestellt werden müssen. So aber verkommt das System zur Farce.