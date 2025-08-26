Aus für HB Ludwigsburg Tiefschlag für den Frauenhandball
Das Aus der HB Ludwigsburg ist ein riesiger Imageschaden für den Frauenhandball und macht das Lizenzierungsverfahren zur Farce, kommentiert unser Autor Jürgen Frey.
Noch vor dem WM-Titel der männlichen U 19 hatte die weibliche U 19 die Europameisterschaft gewonnen. Dies sind tolle Erfolge und wichtige Impulse für den Deutschen Handballbund (DHB), doch gesprochen wurde zumindest bei den Frauen nur über ein Thema: Das Finanzchaos beim amtierenden deutschen Meister HB Ludwigsburg.