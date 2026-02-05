Aus für Sauna im Solebad: Nicht nur ein Ort zum Schwitzen, sondern auch ein sozialer Raum

Fährt man über die Autobahn in Richtung Karlsruhe nach Stuttgart weist eine große braune Werbetafel auf einen der touristischen Höhepunkte der Landeshauptstadt hin. „Mineralbäder“ steht da. Stuttgart besitze das größte Vorkommen an Mineralwasser in Deutschland, die Badetradition gehe bis auf die Römer zurück, heißt es auf der städtischen Webseite weiter. In Stuttgart ist man stolz auf seine drei Thermen: Leuze, Solebad Cannstatt und Bad Berg. Nun soll im Solebad die Saunalandschaft schließen. Damit verschwindet nicht nur der Teil des Bades, der für viele Besucherinnen und Besucher zu einer anständigen Therme dazugehört, sondern für viele Stuttgarterinnen und Stuttgarter ein wichtiger sozialer Raum.

Im Solebad Cannstatt soll die Sauna geschlossen werden. Foto: Stuttgarter Bäder

Die anderen städtischen Bäder sowie der Neubau des Hallenbads Zuffenhausen mit Sauna mögen zwar räumlich Ersatz für den Saunabereich des Solebads leisten, doch der emotionale Wert für Besucherinnen und Besucher ist nicht zu unterschätzen. Viele kommen bereits seit vielen Jahren in die Sauna, sie ist zu einem stabilen Alltagsort geworden. Zudem ist das Solebad neben dem Bad Berg das einzige Stuttgarter Bad, das Zeitfenster für geschlechtergetrenntes Saunieren anbietet und somit ein wichtiger Schutzraum für Frauen darstellt.

Der Betrieb eines Schwimmbades ist in der Regel nicht kostendeckend möglich, vor allem dann, wenn Sanierungsarbeiten anstehen. Das ist ein Problem vor allem bei einer angespannten Haushaltslage wie in Stuttgart. Die Frage, die sich die Stadt in Zukunft aber stellen muss, ist: Wie sieht eine nachhaltige Bäderlandschaft aus, die allen Ansprüchen gerecht wird?

Vielleicht lautet die Antwort im Falle Stuttgarts, dass die Mineralbäder die falsche Stelle zum Sparen sind. Denn die Ausrichtung und Ausstattung eines städtischen Bades dürfen sich nicht nur an den Investitionskosten orientieren, sondern auch am Bedarf der Bevölkerung sowie dem öffentlichen Mehrwert.