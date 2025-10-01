Diesmal ist die Aufholjagd nicht von Erfolg gekrönt. Frisch Auf Göppingen verliert gegen den SC DHfK Leipzig mit 26:28 und verabschiedet sich bereits in Runde zwei aus dem DHB-Pokal.

18 Mal hintereinander hatte Frisch Auf Göppingen in den vergangenen 13 Jahren immer nur Auswärtsspiele im DHB-Pokal, nun bescherte das Los in der zweiten Runde mal wieder ein Heimspiel. Diese Chance gegen den Bundesligarivalen SC DHfK Leipzig konnte das Team von Trainer Ben Matschke aber nicht nutzen – vor 3500 Zuschauern in der EWS-Arena setzte es ein 26:28 (12:14). „Die Vorfreude war groß, der Verein hatte sich so nach diesem Spiel gesehnt. Ich muss dem Team aber leider ankreiden, dass nur in den letzten 20 Minuten die Emotionen da waren“, sagte Matschke.

Frisch Auf hatte zwischen der 28. und 39. Minute einen Absturz aller Systeme. Mit vielen undisziplinierten Würfen ging es von 12:12 auf 12:19. Die Verunsicherung war bis unter die Hallendecke spürbar. Doch wie schon beim Bundesligaspiel vor drei Wochen (24:24 nach 18:23) starteten die Göppinger danach mit viel Kampf, einer offensiven Deckung und dem siebtem Feldspieler eine Aufholjagd – diesmal allerdings ohne ein glückliches Ende.

Näher als auf zwei Tore kamen die Grün-Weißen nicht heran. Das lag auch an Leipzigs Keeper Domenico Ebner, der in der entscheidenden Phase mit seinen Paraden dafür sorgte, dass Frisch Auf nicht bis auf ein Tor herankam. Beste Werfer waren auf Göppinger Seite Linksaußen Marcel Schiller (8/5) und bei Leipzig Rückraumspieler Franz Semper (7).

Bereits am Samstag (19 Uhr) tritt Frisch Auf wieder in der EWS-Arena an. Dann geht es gegen die TSV Hannover-Burgdorf wieder um Punkte. Doch das Pokal-Aus lässt sich nicht mehr gutmachen.

Saison 2025/26

DHB-Pokal, zweite Runde

HSG Nordhorn-Lingen – HC Erlangen 35:32, TV Großwallstadt – SG BBM Bietigheim 35:34, VfL Eintracht Hagen – TBV Lemgo Lippe, HC Elbflorenz 2006 – HSV Hamburg, TV Hüttenberg – VfL Gummersbach, Füchse Berlin – HSG Wetzlar, Frisch Auf Göppingen – SC DHfK Leipzig 26:28, TSV Bayer Dormagen – TSV Hannover-Burgdorf, GWD Minden – ThSV Eisenach, Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Handewitt, TV Emsdetten – TVB Stuttgart (Donnerstag, 19 Uhr), HSC 2000 Coburg – Bergischer HC (Donnerstag, 19.30 Uhr), Dessau-Roßlauer HV 06 – SC Magdeburg (21. Oktober, 19 Uhr). Bereits im Achtelfinale sind HBW Balingen-Weilstetten (Dritter des Final Four 2025) sowie die Vorjahresfinalisten THW Kiel und MT Melsungen. Achtelfinale: 5./6. November 2025 (Auslosung am 9. Oktober); Viertelfinale: 17./18. Dezember 2025; Final Four: 18. und 19. April 2026. (jüf)

Termine

FAG – TSV Hannover-Burgdorf (4. Oktober, 19 Uhr), Rhein-Neckar Löwen – FAG (9. Oktober, 19 Uhr), FAG – VfL Gummersbach (12. Oktober, 18 Uhr), FAG – Bergischer HC (17. Oktober, 19 Uhr), HSG Wetzlar – FAG (23. Oktober, 19 Uhr), FAG – HSV Hamburg (13. November, 19 Uhr), THW Kiel – FAG (22. November, 20 Uhr), FAG – MT Melsungen (29. November, 19 Uhr), SC Magdeburg – FAG (7. Dezember, 18 Uhr). (jüf)