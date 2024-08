Deutschland muss den Traum vom Basketball-Olympiasieg in Paris abhaken und spielt am Samstag um Bronze. Die Franzosen zeigen sich im Vergleich zur Vorrunde stark verbessert.

red/dpa 08.08.2024 - 19:41 Uhr

Basketball-Weltmeister Deutschland hat das Halbfinale bei den Olympischen Spielen in Paris verloren und muss um eine Medaille kämpfen. Das Nationalteam um Kapitän Dennis Schröder verlor gegen Gastgeber Frankreich mit 69:73 (33:33) und wird nach der Niederlage vor 15.000 euphorischen Zuschauern am Samstag (11.00 Uhr) um Bronze spielen. Gegner wird entweder Olympiasieger USA um LeBron James oder der WM-Zweite Serbien mit Nikola Jokic. Das Finale in der Bercy-Arena findet am Samstagabend (21.30 Uhr) statt.