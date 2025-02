Boxer Simon Zachenhuber und Altin Zogaj Vier Fäuste, ein großes Ziel

Altin Zogaj und Simon Zachenhuber, die gemeinsam in Stuttgart trainieren, träumen von den ganz großen Kämpfen. Doch der Weg dahin ist weit. Den nächsten Schritt wollen die Supermittelgewichtler am Samstag in der Scharrena machen. Dort gilt: verlieren verboten!