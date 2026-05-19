Ein sechs Monate alter Junge ist in einer Duisburger Klinik in Behandlung – dann verschwindet wohl die Mutter mit ihm ohne Absprache. Die Polizei fahndet nach dem Kind und geht von Lebensgefahr aus.

dpa 19.05.2026 - 21:24 Uhr

Duisburg - Ein krankes Baby, das aus einem Duisburger Krankenhaus verschwunden war, ist gemeinsam mit seiner Mutter in Ungarn gefunden worden. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Duisburg am Abend der dpa. Der WDR hatte berichtet. Über weitere Details war noch nichts bekannt.