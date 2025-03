Vermisste Frau könnte in Lebensgefahr sein – Polizei bittet um Mithilfe

Aus Klinikum in Schorndorf verschwunden

Bereits seit zwei Tagen läuft die Suche nach einer 37-Jährigen, die am Samstagabend aus dem Rems-Murr-Klinikum in Schorndorf verschwunden ist. Da die Frau schwer verletzt sein soll, sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach der Vermissten.

Sascha Sauer 31.03.2025 - 16:05 Uhr

Die Suche nach der 37-jährigen Frau, die am Samstagabend aus der Rems-Murr-Klinik in Schorndorf verschwunden ist, wird ausgeweitet. Die Polizei hat neue Details zu der Vermissten preisgegeben: So soll die Frau, die wohl aus dem Obdachlosenmilieu stammt, beim Verlassen der Klinik stark alkoholisiert gewesen sein.