In Baden-Württemberg und Stuttgart zeigt sich ein ähnlicher Trend wie bundesweit: Die Zahl der Balkonkraftwerke hat sich allein in diesem Jahr verdoppelt. Doch diese Statistik ist mit Vorsicht zu genießen.

An immer mehr Balkonen, Fassaden oder Carports sind inzwischen Balkonkraftwerke installiert. Mit den so genannten Steckersolargeräten kann man eigenen Strom produzieren. Die Leistung des Wechselrichters – der die Sonnenenergie in Strom für den Haushalt umwandelt – darf 800 Wattpeak in der Spitze jedoch nicht überschreiten. Laut Zahlen der Bundesnetzagentur hat sich die Zahl der Balkonkraftwerke alleine in diesem Jahr verdoppelt auf nun 708 590 Stück. Erklärt wird der starke Anstieg mit den gesetzlichen Erleichterungen durch das Solarpaket.