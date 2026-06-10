Ausbau der U1 in Stuttgart Stadtbahn ab Dezember unterbrochen: Weite Wege für Fahrgäste in Fellbach
10.06.2026 - 05:00 Uhr
Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Haltestellen der Stadtbahnlinie U1 im Stuttgarter Süden befinden sich – trotz Verzögerung – auf der Zielgeraden. Hingegen steht die Umgestaltung der geplanten Endhaltestelle an der Fellbacher Lutherkirche erst kurz vor dem Startschuss. Daher endet die Stadtbahn ab März 2027 für vier Monate an der Haltestelle Antwerpener Straße in Bad Cannstatt, es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Allerdings sollen laut Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) bereits ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 die 80 Meter langen Züge eingesetzt werden, Fahrgäste müssen daher längere Wege in Kauf nehmen.