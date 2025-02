Die Verwaltung freut sich über die Zunahme von Solarmodulen auf Fellbachs Dächern. Skeptiker in der Stadt hingegen monieren, dass man etwa bei den Balkonkraftwerken „ganz hinten liegt“.

Dirk Herrmann 12.02.2025 - 06:00 Uhr

Kaum eine Kommune in Baden-Württemberg ist so für ihre ambitionierte Klimapolitik bekannt wie die zehn Kilometer nördlich von Freiburg gelegene Gemeinde Denzlingen (14 000 Einwohner). In einer Reportage unserer Zeitung vergangene Woche wurde der dortige Schultes Markus Hollemann gar per Überschrift als „Der Oberökobürgermeister“ gewürdigt.