Jahrelang gab es nur drei Handynetzbetreiber, inzwischen sind es vier. Das ist gut für den Wettbewerb und führt zu mehr Angeboten für Verbraucher. Doch 1&1 drohte eine erhebliche Strafe - bis jetzt.
Bonn/Montabaur - Trotz einer deutlichen Verfehlung von Mobilfunk-Ausbauzielen stoppt die Bundesnetzagentur ein Bußgeldverfahren gegen den Handynetz-Betreiber 1&1. Die Mobilfunkfirma hatte 2019 erstmals eigene Frequenzen ersteigert und sich verpflichtet, bis Ende 2022 mindestens 1000 Antennenstandorte in Betrieb zu nehmen. Tatsächlich wurden es nur fünf, was 1&1 mit Lieferschwierigkeiten eines Infrastruktur-Ausbaupartners begründete.