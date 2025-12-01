Im Rems-Murr-Kreis klafft die Lücke zwischen Ausbildungsplätzen und Bewerbern weiter. Neue Zahlen der Arbeitsagentur zeichnen ein deutliches Bild – mit beunruhigenden Folgen.
01.12.2025 - 10:53 Uhr
Die aktuelle Ausbildungsmarktbilanz der Agentur für Arbeit Waiblingen zeigt eine paradoxe Entwicklung: Während im Rems-Murr-Kreis 2657 Ausbildungsstellen gemeldet wurden – ein Plus von 105 gegenüber dem Vorjahr – sank die Zahl der Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchten, auf 2374. Das sind 92 weniger als im Vorjahr.