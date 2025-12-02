Die Stuttgarter Wilhelma bildet jährlich fünf Zootierpfleger aus. Der Ausbildungsleiter Jürgen Mayer freut sich über die hohe Nachfrage. Für ihn ist es sein Traumberuf. Warum?
02.12.2025 - 12:00 Uhr
Bereits 1982 hat Jürgen Mayer seine Ausbildung zum Zootierpfleger in der Wilhelma absolviert – und ist hier geblieben. Heute ist der 59-jährige gebürtige Ludwigsburger Ausbildungsleiter und stellvertretender Zooinspektor im Stuttgarter Zoo. „Ich wollte nie etwas anderes machen als Tierpfleger“, sagt Mayer.