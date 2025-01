Ausbildung in Filderstadt

Nach schwächelnden Jahren scheint es wieder attraktiver zu sein, bei der Filderstädter Stadtverwaltung eine Ausbildung zu machen. Wie kommt das? Und ist das anderswo auch so?

Caroline Holowiecki 01.01.2025 - 11:00 Uhr

„Verwaltung ist unter Jugendlichen nicht gerade sexy.“ Vor gut zwei Jahren fiel dieser Satz in einer Sitzung des Verwaltungsausschusses des Filderstädter Gemeinderats. Der Anlass dafür waren auffallend wenige Auszubildende bei der Stadtverwaltung. Von gerade einmal 29 Personen, die zum 1. September 2022 eine Ausbildung oder ein Praktikum begonnen hatten, konnte das Haupt- und Personalamt seinerzeit berichten, in Summe waren es damals 62 Azubis in diversen Lehrjahren.