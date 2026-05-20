Ausbildung in Stuttgart Ein neues Phänomen – mehr Abbrecher an kaufmännischen Schulen
Immer mehr angehende Rechtsanwaltsfachangestellte oder Industriekaufleute ziehen die Ausbildung nicht durch. An den Schulen macht man sich Sorgen – und handelt.
Immer mehr angehende Rechtsanwaltsfachangestellte oder Industriekaufleute ziehen die Ausbildung nicht durch. An den Schulen macht man sich Sorgen – und handelt.
Der Mai ist Prüfungsmonat – auch an den Berufsschulen. Doch immer mehr Auszubildende der kaufmännischen beruflichen Schulen schaffen es offenbar nicht bis zur Prüfung, sie hören vorher auf. „Wir haben sehr viele Abbrecher“, berichtet der geschäftsführende Schulleiter Rainer Denz. Das sei für die kaufmännischen Schulen ein relativ neues Phänomen, das diese derzeit umtreibe.