Nach dem Schulabschluss stehen viele Möglichkeiten offen. Auf der Ausbildungs- und Studienmesse First Job in Stuttgart stellen sich 40 namhafte Unternehmen vor, die Orientierung geben.

Auf der Ausbildungs- und Studienmesse First Job präsentieren sich rund 40 namhafte Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Hier ist es möglich, direkt mit Ausbildern ins Gespräch zu kommen, und zu erfahren, welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es nach dem Schulabschluss gibt.

Studien- und Ausbildungsmesse: Das erwartet Besucher vor Ort Die First Job Messe bietet eine Job-Wall mit aktuellen Ausbildungs-, Studien- und Praktikumsangeboten, einen Bewerbungsmappen-Check durch die Agentur für Arbeit, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm sowie ein Gewinnspiel für Schulklassen mit einem Preisgeld von 500 Euro für die Klassenkasse. Für die passende Atmosphäre sorgt DJ Cusher.

Highlight-Programmpunkte auf der First Job Messe

Ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm ergänzt die Ausbildungs- und Studienmesse First Job und bietet wertvolle Einblicke in verschiedene Berufsfelder und Karrierewege.

Am Freitag den 27. Februar stehen unter anderem die Themen Musical-Ausbildung, Zahn- und Mundgesundheit sowie Bewerbungsunterlagen richtig gestalten mit Experten der Agentur für Arbeit auf dem Programm.

"First Job": Messe im Februar in Stuttgart

Die Ausbildungs- und Studienmesse First Job findet am 27. und 28. Februar jeweils von 9 bis 15 Uhr in den Wagenhallen Stuttgart, innerer Nordbahnhof 1, statt. Eine aktuelle Ausstellerliste sowie weitere Informationen finden Interessierte auf der Webseite der First Job Messe.

Veranstalter und Schirmherschaft

Die Ausbildungs- und Studienmesse First Job ist eine Veranstaltung der Stuttgarter Zeitung und der Stuttgarter Nachrichten, mit freundlicher Unterstützung und unter der Schirmherrschaft der Agentur für Arbeit Stuttgart.