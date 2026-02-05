Nach dem Schulabschluss stehen viele Möglichkeiten offen. Auf der Ausbildungs- und Studienmesse First Job in Stuttgart stellen sich 40 namhafte Unternehmen vor, die Orientierung geben.
09.02.2026 - 00:00 Uhr
Auf der Ausbildungs- und Studienmesse First Job präsentieren sich rund 40 namhafte Unternehmen und Institutionen aus den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen. Hier ist es möglich, direkt mit Ausbildern ins Gespräch zu kommen, und zu erfahren, welche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten es nach dem Schulabschluss gibt.