Ausbildungsbündnis Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit
Der Gewerkschaftsbund beklagt zum Start des Ausbildungsjahres den Angebotsrückgang vor allem in der Industrie. Die Wirtschaftsministerin ermahnt die Unternehmen, nicht nachzulassen.
Die Krise der baden-württembergischen Wirtschaft macht sich auf dem Ausbildungsmarkt immer deutlicher durch einen verstärkten Rückgang bei den Lehrstellen bemerkbar. Dies scheint auf den ersten Blick noch hinnehmbar, weil knapp 10 000 bei den Arbeitsagenturen im Land gemeldete Berufsausbildungsstellen noch unbesetzt sind. Dennoch schlägt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beim Spitzengespräch des Ausbildungsbündnisses Alarm.
