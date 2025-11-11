 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Ausbildungsbündnis Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Ausbildungsbündnis: Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit
1
Ausbildung im Maschinenbau: die Auswahl für die jungen Menschen wird infolge der wirtschaftlichen Krise geringer. Foto: dpa/Patrick Pleul

Der Gewerkschaftsbund beklagt zum Start des Ausbildungsjahres den Lehrstellenrückgang vor allem in der Industrie. Die Wirtschaftsministerin ermahnt die Unternehmen, nicht nachzulassen.

Politik: Matthias Schiermeyer (ms)

Die Krise der baden-württembergischen Wirtschaft macht sich auf dem Ausbildungsmarkt immer deutlicher durch einen verstärkten Rückgang bei den Lehrstellen bemerkbar. Dies scheint auf den ersten Blick hinnehmbar, weil knapp 10 000 bei den Arbeitsagenturen im Land gemeldete Berufsausbildungsstellen noch unbesetzt sind. Dennoch schlägt der Gewerkschaftsbund (DGB) beim Spitzengespräch des Ausbildungsbündnisses in Stuttgart Alarm.

 

Nach dem Start des Ausbildungsjahrs Anfang Oktober sieht der DGB-Landesvorsitzende Kai Burmeister „zunehmend dunkle Wolken oder sogar einen schweren Sturm aufziehen“. Er hält es für möglich, „dass die Ausbildung ein Opfer des Strukturwandels und der Krise wird“. Nach Beobachtungen der Betriebsräte und Jugendvertreter sei ein verstärkter Rückgang an Ausbildungskapazitäten speziell in der Industrie wahrzunehmen – dies betreffe die Bereiche Metall, Maschinenbau, Pharma und Chemie. Weil in den großen Unternehmen schon die Vorbereitungen für das nächste Ausbildungsjahr 2026/2027 laufen, „ist noch mit einem weiteren Abbau zu rechnen“, befürchtet er.

DGB-Landesvorsitzender Kai Burmeister Foto: imago/Arnulf Hettrich

Minus acht Prozent beim Verarbeitenden Gewerbe

Konkret ist die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen im Berichtsjahr 2024/2025 mit Stand 30. September deutlich geschrumpft: Gezählt wurden 73 669 Stellen, das ist ein Minus von 3728 oder 4,8 Prozent. Darin enthalten sind 71 398 betriebliche Ausbildungsstellen (minus 5,1 Prozent). Vor einem Jahr wurden noch 75 259 betriebliche Plätze gemeldet – über zwei Jahre sind somit acht Prozent dieser Berufsausbildungsstellen verloren gegangen.

Negativ ragt vor allem das Verarbeitende Gewerbe mit einem Minus von acht Prozent gegenüber dem Vorjahr heraus. Dieses stelle aber „immer noch die meisten Ausbildungsplätze zur Verfügung“, rückt die Regionalchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Martina Musati, den auffälligen Schwund zurecht. Ein Viertel aller gemeldeten Ausbildungsstellen komme aus diesem Bereich.

Unsere Empfehlung für Sie

Weniger Ausbildungsstellen: Warnsignal vom Ausbildungsmarkt

Weniger Ausbildungsstellen Warnsignal vom Ausbildungsmarkt

Der Rückgang an Ausbildungsplätzen in Baden-Württemberg muss alle Akteure wachrütteln. Nicht nur die Unternehmen sind gefordert, meint unser Autor.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) verweist ihrerseits auf die 9818 noch unbesetzten Ausbildungsstellen. Es bestehe weiterhin eine große Auswahl. Weil den 73 669 gemeldeten Ausbildungsstellen insgesamt 53 781 gemeldete Bewerber gegenüberstehen, kommen rechnerisch auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen 75 Bewerber – das sind fünf mehr als zum Vorjahreszeitpunkt. Der Ausbildungsmarkt bleibt ein – wenn auch im Vergleich zum Vorjahr etwas schwächerer - Bewerbermarkt.

Die Ministerin zeigt durchaus Verständnis für die schwierige Situation der Unternehmen im Land, die mit der Strukturkrise und einem verschärften Wettbewerb, manche sogar mit Insolvenzgefahr, zu kämpfen haben. Dennoch mahnt sie mit Blick auf den Rückgang bei den gemeldeten Stellen: „Wir müssen alles daran setzen, dass sich diese Entwicklung nicht fortsetzt.“ Es sei „zwingend, bei den Aktivitäten nicht nachzulassen“. Das Ausbildungsbündnis wolle „Wege suchen, um die Unternehmen zu begleiten, dass sie ihre Anstrengungen nicht weiter zurückfahren“, bekennt Hoffmeister-Kraut. Denn jeder besetzte Ausbildungsplatz bringe „eine Fachkraft der Zukunft“.

Auch die DHBW-Studierenden erleben Unsicherheiten

Auch auf die Studierenden der Dualen Hochschule (DHBW) springt die Misere über: Immer mehr von ihnen klagen gegenüber den Gewerkschaften, dass die Übernahme durch ihre Arbeitgeber für sie nicht mehr so sicher sei wie noch vor einigen Jahren, schildert Burmeister. Zudem stellen auch Ausbilder fest, dass der Alltag in den Unternehmen von Kosten und Einsparungen bestimmt wird. Einer DGB-Umfrage zufolge „spüren 40 Prozent der Ausbilder einen wachsenden finanziellen und personellen Druck auf die Ausbildung im Betrieb“.

Hilfe bei der Besetzung noch offener Stellen könnte von jungen Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit kommen: Mittlerweile haben schon 27 Prozent (rund 14 600) der Bewerber einen ausländischen Pass, während die Zahl der betroffenen Jugendlichen mit deutschem Pass um 2,2 Prozent (auf rund 39 000) zurückgegangen ist. Herausragendes Merkmal ist der hohe Anteil von Lehrstellensuchenden mit Fluchterfahrung, die fast neun Prozent ausmachen. Die häufigsten Herkunftsländer sind Ukraine (1933 Bewerber), Syrien (1891), Türkei (979), Rumänien (937) und Afghanistan (917).

Unsere Empfehlung für Sie

Region Stuttgart: „Es wackelt überall“ – schlechte Chancen für Berufseinsteiger

Region Stuttgart „Es wackelt überall“ – schlechte Chancen für Berufseinsteiger

Junge Menschen in Stuttgart haben auf dem Arbeitsmarkt momentan schlechte Chancen. Doch in manchen Bereichen gibt es nach wie vor viele offene Stellen, wie die IHK aufzeigt.

Diese Bewerber mit fremder Herkunft „gehen erfolgreich in die Ausbildung“, sagt BA-Regionalchefin Musati. Trotzdem sei zu überlegen, wie eine bessere Brücke von der Schule in die Ausbildung gebaut werden könne. Was wird zum Beispiel mit 14 oder 15 Jahren an Sprachkompetenzen benötigt, und wo können diese erworben werden? „Hier müssen wir noch stärker auf die Maßnahmen im Übergangssystem achten, damit sie für diesen Personenkreis zielführend sind.“

Tatsächlich gibt es noch 2718 unversorgte Bewerber, was einem Zuwachs von mehr als 80 Prozent entspricht – eine Schwachstelle der Ausbildungsbilanz. Betroffen sind auch hier in großer Zahl Migranten: Jeder und jede Dritte der unversorgten Kandidaten hat einen ausländischen Pass. Dies bedeutet, dass der Migrantenanteil überdurchschnittlich ist.

Weitere Themen

Arbeitsmarkt in Deutschland: Unionspolitiker wollen Minijob-System teilweise abschaffen

Arbeitsmarkt in Deutschland Unionspolitiker wollen Minijob-System teilweise abschaffen

Mehrere Unions-Bundestagsabgeordnete wollen das bestehende Minijob-System in bestimmten Bereich abschaffen. Zu den Hintergründen.
Mobilfunk in Deutschland: 1&1 hat alle seine Handykunden im eigenen Netz

Mobilfunk in Deutschland 1&1 hat alle seine Handykunden im eigenen Netz

Vor gut zehn Jahren verschwand E-Plus vom Markt, danach gab es mit der Telekom, O2 und Vodafone nur noch drei Handynetze. Inzwischen ist wieder eine Nummer vier aufgetaucht.
Unternehmen in der Region Stuttgart: So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.

Unternehmen in der Region Stuttgart So viel Weihnachtsgeld zahlen Bosch, Mercedes, Stihl und Co.

Es ist wieder Weihnachtsgeld-Zeit. Bosch, Mercedes, Stihl und andere Firmen zahlen einen Extra–Groschen. Doch nicht überall profitieren die Beschäftigten gleichermaßen.
Von Jonas Schöll
Ausbildungsbündnis: Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Ausbildungsbündnis Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Der Gewerkschaftsbund beklagt zum Start des Ausbildungsjahres den Lehrstellenrückgang vor allem in der Industrie. Die Wirtschaftsministerin ermahnt die Unternehmen, nicht nachzulassen.
Von Matthias Schiermeyer
Ausbildungsbündnis: Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Ausbildungsbündnis Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Der Gewerkschaftsbund beklagt zum Start des Ausbildungsjahres den Lehrstellenrückgang vor allem in der Industrie. Die Wirtschaftsministerin ermahnt die Unternehmen, nicht nachzulassen.
Von Matthias Schiermeyer
Trade Republic: Beschwerden über Neobroker gestiegen - das sagt das Unternehmen

Trade Republic Beschwerden über Neobroker gestiegen - das sagt das Unternehmen

Der Neobroker Trade Republic hat mit immer mehr Kundenbeschwerden zu kämpfen. Was das Unternehmen dazu sagt.
Von red/afp
Weniger Fracht bei der Bahn: 500 000 Lkw mehr auf den Straßen?

Weniger Fracht bei der Bahn 500 000 Lkw mehr auf den Straßen?

In einem Brandbrief an die Regierung schlagen Anbieter im Kombiverkehr Alarm: Die Transporte auf der Schiene gehen zurück – mit Folgen für Wirtschaft, Klima und Bürger.
Von Thomas Wüpper
Konflikt um Halbleiter: Brüssels Fehlstart beim Wettlauf um die Chip-Produktion

Konflikt um Halbleiter Brüssels Fehlstart beim Wettlauf um die Chip-Produktion

Der Konflikt mit Nexperia zeigt die EU-Abhängigkeit von Halbleitern aus China. Brüssel will das ändern, aber die Umsetzung des EU-Chips-Acts läuft nicht rund.
Von Knut Krohn
Kritik an der Regierung wird laut: Immobilienpreise steigen deutlich - „Bauturbo reicht nicht“

Kritik an der Regierung wird laut Immobilienpreise steigen deutlich - „Bauturbo reicht nicht“

Häuser und Wohnungen in Deutschland verteuern sich nach neuen Zahlen wieder spürbar - gerade in Metropolen. Auch Mieter müssen mehr zahlen. Kritik an der Regierung wird laut.
Frank Nopper wirbt für Kooperation: Warum Stuttgarts OB Chinas Premier treffen darf – und der Außenminister nicht

Frank Nopper wirbt für Kooperation Warum Stuttgarts OB Chinas Premier treffen darf – und der Außenminister nicht

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper hat sich mit Chinas Premierminister Li Qiang unterhalten. Er erklärt, warum Städte hier Vorteile haben – und warnt vor Wohlstandsverlusten.
Von Veronika Kanzler
Weitere Artikel zu Ausbildung Gewerkschaftsbund Nicole Hoffmeister-Kraut Bundesagentur für Arbeit
 
 