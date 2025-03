Ausbildungsmesse „Hands up 2025“ in Stuttgart

Die Ausbildungsmesse „Hands up 2025“ findet am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, auf dem Stuttgarter Marktplatz statt. Dort werden sich Betriebe präsentieren – und versuchen, dem potenziellen Nachwuchs Appetit auf einen Handwerksberuf zu machen.

Torsten Ströbele 17.03.2025 - 13:41 Uhr

In Stuttgart gibt es rund 5600 Handwerksunternehmen mit etwa 2000 Auszubildenden und gut 52 000 Beschäftigten. Und es gibt weiterhin mehr freie Stellen als Bewerber. Vom Augenoptiker bis zur Zweiradmechatronikerin: Es werden jede Menge helfende Hände gebraucht. 130 Handwerksberufe werden bei der Ausbildungsmesse „Hands up 2025“ auf dem Stuttgarter Marktplatz vorgestellt, um einen tieferen Einblick in die Berufe geben zu können und den potenziellen neuen Auszubildenden das Handwerk schmackhaft zu machen.