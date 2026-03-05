Die Schule ist aus – Zeit für einen Job, Zeit, Geld zu verdienen. Aber wie? Etwas zu können, ist wichtig, doch das lernt man in der Ausbildung, dafür ist sie da. Die Einsatzbereitschaft dagegen muss von vorne herein stimmen. Aber um überhaupt an einen Job zu kommen, zählt auch das Auftreten während der Bewerbung.

Zu diesem Thema können Jugendliche etwas auf der Esslinger Ausbildungsmesse Let´s work am 13. und 14. März im Dick lernen. Gudrun Weichselgartner-Nopper hält am Freitag, 13. März um 12.30 Uhr auf der Ausbildungsmesse einen Vortrag: „Bist Du bereit für Dein erstes ultimatives Date im Restaurant – wie verhalte ich mich richtig beim ersten Vorstellungsgespräch für meinen Traumjob?“ Der Titel verrät: Ja, es geht um den Start ins Berufsleben, aber Knigge spielt auch im Privatleben eine große Rolle für alle jene, die Erfolg haben wollen – bei welcher Unternehmung auch immer.

Die Referentin Gudrun Weichselgartner-Nopper ist selbstständige zertifizierte Knigge-Trainerin und gibt Knigge-Kurse für Kinder, Jugendliche und Berufsstarter. Sie ist selbst Mutter von zwei „wilden Kerlen”, wie sie sagt, und vermittelt seit 15 Jahren Wissen an Kinder und Jugendliche. Als erste Anbieterin der „Knigge für Kids- und Teens-Seminare” in Baden-Württemberg hat sie eine Vorstellung vom richtigen Verhalten von Kindern und Jugendlichen: „Wünschenswert ist nicht die absolute Anpassung gemäß Etikette, sondern altersgerechtes richtiges Benehmen, angenehme gute Umgangsformen, Höflichkeit und Rücksichtnahme. Nur mit gegenseitigem Respekt macht das Leben in der Gesellschaft Spaß und kann überhaupt erst funktionieren.”

Gudrun Weichselgartner-Nopper: Engagement für Backnangs Kinder

Darüber hinaus engagiert sich die Ehefrau des Stuttgarter Oberbürgermeisters ehrenamtlich. „Als mein Mann 2002 zum Oberbürgermeister gewählt wurde, habe ich nach unserem Umzug nach Backnang sofort nach Möglichkeiten gesucht, mich in dieser Stadt sozial zu engagieren“, erzählt sie auf ihrer Internetseite. Im Jahr 2006 war sie Mitbegründerin des „Vereins für Kinder in Backnang e.V.“

Die Karrieremesse „Let’s Work“ findet in diesem Jahr erstmals im Esslinger Dick-Center (Kollwitzstraße) statt. Veranstalter sind unsere Zeitung, die Agentur für Arbeit, die IHK und der Landkreis Esslingen. Geöffnet ist am Freitag und Samstag, 13. und 14. März, jeweils von 9 bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es online unter: www.messen-esslingen.de/karrieremesse/.