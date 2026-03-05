Viele Anknüpfungspunkte bietet die Esslinger Ausbildungsmesse Let´s work am 13. und 14. März im Dick für junge Menschen. Auch zum Verhalten beim ersten Vorstellungsgespräch.
05.03.2026 - 14:00 Uhr
Die Schule ist aus – Zeit für einen Job, Zeit, Geld zu verdienen. Aber wie? Etwas zu können, ist wichtig, doch das lernt man in der Ausbildung, dafür ist sie da. Die Einsatzbereitschaft dagegen muss von vorne herein stimmen. Aber um überhaupt an einen Job zu kommen, zählt auch das Auftreten während der Bewerbung.