Wenn heute bei Betrieben Bewerbungen eingehen, dann haben in vielen Fällen KI-Programme daran mitgeschrieben. Das sagen Unternehmen auf der Ausbildungsmesse Interkom in Rennigen dazu.
09.10.2025 - 14:48 Uhr
„Ich hoffe, meine Bewerbung erreicht Sie bei bester Gesundheit“ – ein oft genutzter Einstieg in ein Bewerbungsanschreiben. „Wenn ich diesen Satz lese, dann weiß ich, hier wurde mit KI gearbeitet“, sagt Arna Jakoblev. Sie ist Ausbildungsleiterin beim Logistikunternehmen Kellergroup aus Ditzingen. Denn er kommt nicht nur ein oder zwei Mal im Schwung der Bewerbungen vor.