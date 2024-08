Ausbildungsstart am 1. September

Zum Ausbildungsstart am 1. September sind in der Region Stuttgart weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen worden als im Vorjahr. Auch wenn der Nachwuchs in den Startlöchern steht, sind Azubis noch dringend gesucht.

Imelda Flaig 29.08.2024 - 16:05 Uhr

Während das Handwerk in Baden-Württemberg wieder verstärkt ausbildet, gibt es in der Region Stuttgart einen Rückgang bei den Ausbildungsverträgen – um 2,4 Prozent. Zum Start des neuen Ausbildungsjahres am 1. September beginnen hier 3506 junge Menschen eine Ausbildung im Handwerk, 2023 waren es noch 3594.