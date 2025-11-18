Das interkulturelle Fest in Fellbach findet 2026 erstmals bereits am zweiten Juniwochenende statt. Hier lesen Sie, weshalb der ursprünglich geplante Termin nicht zu halten war.
18.11.2025 - 18:00 Uhr
Wenn draußen die Winde durch die Gassen von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) pfeifen und die Blätter von den Bäumen fallen, dann beschäftigt man sich drinnen in den Beratungsstuben regelmäßig bereits mit dem kommenden Frühsommer – und mit dem dann stattfindenden „zweitgrößten Volksfest der Kappelbergstadt“, wie es genannt wird – nach dem Fellbacher Herbst als größtem Volksfest unterm Kappelberg.