Der Index schwächelt, hat aber seit Jahresbeginn immerhin 20 Prozent zugelegt – kein Grund zur Nervosität.
31.08.2025 - 10:19 Uhr
Es sieht ganz so aus, als stehe dem etwas schwächelnden Dax eine weitere schwierige Woche bevor. Am Freitag wird der monatliche US-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, was Auswirkungen hat. Zudem sind die unseriösen Attacken des US-Präsidenten Donald Trump auf den Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, schon zu einem traurigen Klassiker geworden. Weitere negativen Effekte sind zu erwarten. Zumal die unberechenbare Zollpolitik Trumps immer für böse Überraschungen gut ist. Zu allem Übel macht das befürchtete Scheitern der französischen Regierung die Anleger nervös.