Die weltpolitische Lage war schon mal besser als zum Jahreswechsel 2025/26. BAP-Sänger Wolfgang Niedecken will sich davon aber nicht unterkriegen lassen - aus einem ganz bestimmten Grund.

dpa 31.12.2025 - 06:33 Uhr

Köln - Wolfgang Niedecken (74) bleibt trotz der angespannten politischen Weltlage Zweckoptimist. "Ich muss mir nur meine Kinder und Enkel anschauen, dann zwinge ich mich dazu, Optimist zu sein", sagte der BAP-Sänger der Deutschen Presse-Agentur in Köln. "Denn wie soll ich ihnen sonst in die Augen sehen? Diese Verpflichtung spüre ich schon. Ich habe mein Bestes zu geben, damit es irgendwie weitergeht."