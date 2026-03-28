Polarluft, Kaltfront und Schnee: Der Frühling lässt auf sich warten. Was das für die Osterfeiertage und die nächsten Tage bedeutet, verrät der Wetterdienst.
Offenbach - Eine Nordwestwetterlage sorgt für Schnee im Bergland. Am Samstag sollte nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach eine Kaltfront Deutschland von Nordwesten nach Südosten überqueren. Sie bringt demnach in den Mittelgebirgen und später auch an den Alpen neue Schneefälle. Besonders betroffen sind der Schwarzwald und die Schwäbische Alb. Dort können lokal sogar bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen.