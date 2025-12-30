 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Ausblick VfB Stuttgart Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Ausblick VfB Stuttgart: Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef
1
Der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth blickt auf das neue Jahr – und hat dabei den DFB-Pokal im Sinn. Foto: Baumann

Der Pokalsieger hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – und nun äußert sich Fabian Wohlgemuth zur Entwicklung der Mannschaft und zu den Erwartungen in 2026.

Sport: Carlos Ubina (cu)

Die letzte Aktion des Jahres ist noch in guter Erinnerung. Chris Führich flankte von links in den Strafraum, Deniz Undav erreichte den Ball mit dem Kopf. Länger und länger flog die Kugel ins Toreck – unerreichbar für den Hoffenheimer Torwart Oliver Baumann. Es hätte in der Nachspielzeit das Tor ins Glück sein können, der perfekte Abschluss eines erfolgreichen Kalenderjahres für den VfB Stuttgart.

 

Doch es ertönte ein Abseitspfiff. Eine Sache von Zentimetern. Also hieß es 0:0 statt 1:0 und Tabellensechster statt Fünfter in der Fußball-Bundesliga. Der VfB schloss den ersten Teil der Saison dadurch mit dem Gefühl ab, auf einem guten Weg zu sein – aber ebenso mit der Gewissheit, dass etwas mehr Punkte drin gewesen wären. So richtet sich der Blick der Stuttgarter auf das neue Jahr, in dem sie durchstarten wollen.

Neues Selbstverständnis in Weiß und Rot

„Der Erfolg von gestern definiert die Erwartung von morgen. Das ist bei unserem Entwicklungstempo noch einmal eine zusätzliche Herausforderung. Wir müssen dranbleiben und brauchen einen extra langen Atem“, sagt der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth zu den kommenden Monaten. Vor allem der Triumph im DFB-Pokal prägt dabei ein neues Selbstverständnis in Weiß und Rot.

Der VfB träumt nicht nur von Titeln, er traut sich den Gewinn auch zu, wie der Kapitän Atakan Karazor zuletzt die Ambitionen der Mannschaft formuliert hat. Einer Mannschaft, die sich zunächst wieder finden musste und nun vollends zum Spitzenteam aufsteigen möchte. Die nächsten Reifeprüfungen stehen gleich in den ersten Begegnungen nach der Weihnachtspause an: bei Bayer Leverkusen (10. Januar) und gegen Eintracht Frankfurt (13. Januar).

Unsere Empfehlung für Sie

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart: Top-Statistik des VfB-Angreifers – Lewe-King, der Flankengott

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Top-Statistik des VfB-Angreifers – Lewe-King, der Flankengott

15 Spiele der Vorrunde sind in der Fußball-Bundesliga gespielt, 14 davon hat Jamie Leweling bestritten – und liegt in einer Statistik ligaweit in Führung.

Schlag auf Schlag geht es für den VfB gegen zwei Champions-League-Teilnehmer, ehe die Rückrunde offiziell beginnt. „Wir sind sehr erfolgreich ins vergangene Kalenderjahr gestartet“, erinnert sich Wohlgemuth, „und konnten den Spannungsbogen in der Liga dann nicht wie gewünscht halten. Das wollen wir in diesem Jahr unbedingt besser machen.“

Mit drei Ligasiegen und einem Erfolg in der Königsklasse begannen die Stuttgarter in 2025 fulminant. Mit der desillusionierenden Niederlage gegen Paris Saint-Germain kam der Bruch, der schließlich das internationale Aus bedeutete und national letztlich nicht über Rang neun hinausführte. Nur der Pokalgewinn in Berlin überdeckte die Schwächen und brachte den VfB erneut auf die europäische Bühne, die wichtig ist, um Spieler wie Bilal El Khannouss zu locken oder Spieler wie Angelo Stiller zu halten.

Angelo Stiller treibt die VfB-Elf an. Foto: Baumann

Der Ehrgeiz, sich in der Tabelle weiter nach oben zu schieben, ist groß – und die Qualität im Team vorhanden. In Stürmer Jeremy Arevalo (Racing Santander) kommt ein zusätzlicher Perspektivspieler hinzu. „Zudem bleiben uns zwei weitere Wettbewerbe, um den VfB national und international weit vorne zu positionieren. Auch hier streben wir das maximal Mögliche an“, sagt Wohlgemuth. Im DFB-Pokal treten die Stuttgarter im Viertelfinale beim Zweitligisten Holstein Kiel an, und in der Europa League besteht die Chance, direkt in das Achtelfinale einzuziehen. Das würde den Stuttgartern im Februar weitere englische Wochen ersparen – mit den Fernzielen Berlin und Istanbul, den Finalorten im Mai.

Mehr Konstanz gefordert

Das Kerngeschäft bleibt jedoch die Liga. „Wir werden noch mehr Konstanz in unseren Leistungen brauchen. In der Hinrunde waren wir gerade offensiv mit guter Effizienz unterwegs, haben unsere klaren Torchancen zumeist nutzen können. Um weiter vorne dabeizubleiben, wird es allerdings unerlässlich sein, dass wir uns insgesamt mehr Tormöglichkeiten erarbeiten und daraus in der Summe auch mehr Tore erzielen“, sagt Wohlgemuth.

Dazu kommt für den Sportchef, dass der VfB durch die die Rückkehr auf das internationale Parkett wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Die Dauerbelastung ist für die Profis zur Normalität geworden, und der Trainer Sebastian Hoeneß verteilt die Einsätze mit Weitblick – dank eines breiten Kaders. Davon soll die Mannschaft nun profitieren. „Gerade in der Vorbereitung auf unsere Spiele in der Europa League müssen wir diese Erfahrungen nutzen. Wenn wir hier ansetzen, können dies wichtige Schritte sein, um unseren Zielen im kommenden Halbjahr sehr nahe zu kommen“, sagt Wohlgemuth.

Weitere Themen

Ausblick VfB Stuttgart: Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Ausblick VfB Stuttgart Gelingt dem VfB der Schritt zum Topteam? Das sagt der Sportchef

Der Pokalsieger hat ein erfolgreiches Jahr hinter sich – und nun äußert sich Fabian Wohlgemuth zur Entwicklung der Mannschaft und zu den Erwartungen in 2026.
Von Carlos Ubina
Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt: Heute vor fünf Jahren – der große Briefe-Knall beim VfB

Thomas Hitzlsperger und Claus Vogt Heute vor fünf Jahren – der große Briefe-Knall beim VfB

Aktuell fährt der VfB Stuttgart vereinspolitisch in ruhigen Gewässern. Das war zu dieser Zeit im Jahr schon einmal grundlegend anders. Ein Mega-Knall jährt sich nun zum fünften Mal.
Von Dirk Preiß
Vorstand VfB Stuttgart: Die Suche nach einem Marketingchef läuft – das sagt der VfB-Präsident dazu

Vorstand VfB Stuttgart Die Suche nach einem Marketingchef läuft – das sagt der VfB-Präsident dazu

Der Aufsichtsrat der VfB AG ist damit beschäftigt, einen Nachfolger für Rouven Kasper zu finden. Dabei gibt es einen klaren Auswahlprozess – und einen ambitionierten Zeitplan.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart: Undav mit Ausrufezeichen – diese VfB-Statistiken fallen auf

VfB Stuttgart Undav mit Ausrufezeichen – diese VfB-Statistiken fallen auf

Der Stürmer kann mit einer Top-Quote punkten. Welche Stuttgarter sonst noch ligaweite Bestwerte aufweisen und welche Daten sich im Vergleich zur Vorsaison geändert haben.
Von David Scheu
VfB Stuttgart Transfermarkt: Lockt Sven Mislintat ein VfB-Talent nach Düsseldorf?

VfB Stuttgart Transfermarkt Lockt Sven Mislintat ein VfB-Talent nach Düsseldorf?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
Jamie Leweling vom VfB Stuttgart: Top-Statistik des VfB-Angreifers – Lewe-King, der Flankengott

Jamie Leweling vom VfB Stuttgart Top-Statistik des VfB-Angreifers – Lewe-King, der Flankengott

15 Spiele der Vorrunde sind in der Fußball-Bundesliga gespielt, 14 davon hat Jamie Leweling bestritten – und liegt in einer Statistik ligaweit in Führung.
Von Dirk Preiß
Trainer Sebastian Hoeneß: 1000 Tage VfB – und kein Ende in Sicht

Trainer Sebastian Hoeneß 1000 Tage VfB – und kein Ende in Sicht

1000 Tage als VfB-Trainer haben nicht viele geschafft. Sebastian Hoeneß wird die Marke überspringen und hat gute Chancen, bald weitere prominente Vorgänger zu überholen.
Von Gregor Preiß
Nationalspieler des VfB Stuttgart: Die WM-Kandidaten des VfB – wer hat gute Chancen und wer nicht?

Nationalspieler des VfB Stuttgart Die WM-Kandidaten des VfB – wer hat gute Chancen und wer nicht?

In nicht mal einem halben Jahr gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die Fußball-WM bekannt. Einige Stuttgarter hegen große Hoffnungen. Wir blicken auf ihre Aussichten.
Juniorcup in Sindelfingen: Die große Talentschau beginnt mit dem kleinen Südgipfel

Juniorcup in Sindelfingen Die große Talentschau beginnt mit dem kleinen Südgipfel

Am 10. und 11. Januar wird im Glaspalast hochkarätiger Jugendfußball geboten. Die U 19 des VfB Stuttgart steht als Vorjahressieger im Mittelpunkt – aber das Teilnehmerfeld bietet mehr.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart: 2025 in 24 Bildern – kein VfB-Jahr wie jedes andere!

VfB Stuttgart 2025 in 24 Bildern – kein VfB-Jahr wie jedes andere!

Das Jahr 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, auf die letzten zwölf Monate des VfB Stuttgart zurückzublicken. Viel Spaß mit unserer Bildergalerie!
Von Dirk Preiß
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga DFB-Pokal Europa League Sebastian Hoeneß
 
 