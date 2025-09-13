Drei Männer sollen von einer Gruppe aus 15 Menschen angegriffen worden sein. Ein 20-Jähriger überlebt den Angriff nicht. Was ist bekannt?
13.09.2025 - 12:53 Uhr
Berlin - Ein 20 Jahre alter Mann ist nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mitten in Berlin gestorben. Der Mann sei bei dem Angriff durch mehrere Stiche lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen Totschlags. Zu dem Vorfall kam es am Freitagabend am Humboldt Forum.