Zwei Männer sollen in Brackenheim (Landkreis Heilbronn) einen 36-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben und sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen die beiden 21 und 40 Jahre alten Verdächtigen werden wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ermittelt, teilte die Polizei mit.

Sie hätten sich am Samstagabend zunächst mit anderen Menschen auf einer Wiese gestritten. Später sollen sie auf dem nahe gelegenen Marktplatz den 36-Jährigen angegriffen haben. Zeugen hätten die Polizei alarmiert. Das Opfer wurde demnach mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelte ihren Angaben zufolge die beiden flüchtigen Verdächtigen und nahm sie am frühen Sonntagmorgen an deren Wohnanschrift fest. Ein Haftrichter habe dann den Haftbefehl gegen die zwei in Vollzug gesetzt.