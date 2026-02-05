Ein Jugendlicher will sich im Zug offenbar unerlaubterweise in die 1. Klasse setzen. Boris Palmer schaltet sich ein. Die Auseinandersetzung erinnert an einen Fall aus dem Jahr 2018.
05.02.2026 - 15:00 Uhr
Das Kostüm vom vergangenen Sonntag passte zu dem, wie Boris Palmer wenige Tage nach dem Tübinger Fasnetsumzug in Kommentaren auf den sozialen Medien genannt wird: „Sheriff Palmer“. Und auch der Tübinger Oberbürgermeister (parteilos) selbst präsentiert sich in seinem Facebook-Profilbild noch immer mit Cowboyhut und Sheriff-Stern. „There is a new Sheriff in town“, schrieb der Ex-Grüne zu seiner Verkleidung.