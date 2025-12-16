In einem Park eskaliert ein Streit zwischen Jugendlichen. Ein 17-Jähriger erleidet schwere Stichverletzungen. Der mutmaßliche Täter flüchtet.

red/dpa/lsw 16.12.2025 - 13:20 Uhr

Nach einem Streit ist ein Jugendlicher in Baden-Baden mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gekommen. Der mutmaßliche Täter sei ein 16-Jähriger, der ihn mit einem spitzen Gegenstand verletzt haben soll, teilte die Polizei mit. Die Beamten nahmen den Verdächtigen nach der Tat zu Hause fest. Der 17-jährige Verletzte sei nicht in Lebensgefahr.