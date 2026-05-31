Mehrere Unbekannte dringen in einen Biergarten in Köngen ein und greifen eine Besuchergruppe an. Drei Menschen werden verletzt, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.
31.05.2026 - 16:47 Uhr
Mehrere unbekannte Personen haben am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Köngen (Landkreis Esslingen) eine Besuchergruppe in einem Biergarten angegriffen. Gegen 22 Uhr drangen die Angreifer überfallartig in den Biergarten einer Kneipe vor und gingen dort gezielt eine Besuchergruppe an, wie die Polizei mitteilte.