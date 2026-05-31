Mehrere Unbekannte dringen in einen Biergarten in Köngen ein und greifen eine Besuchergruppe an. Drei Menschen werden verletzt, die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Mehrere unbekannte Personen haben am Samstagabend in der Bahnhofstraße in Köngen (Landkreis Esslingen) eine Besuchergruppe in einem Biergarten angegriffen. Gegen 22 Uhr drangen die Angreifer überfallartig in den Biergarten einer Kneipe vor und gingen dort gezielt eine Besuchergruppe an, wie die Polizei mitteilte.

Die Unbekannten warfen Tische und Stühle umher, bedrohten und beleidigten die Kontrahenten und schlugen einer Person ins Gesicht. Drei Menschen erlitten dabei leichte Verletzungen, ein Geschädigter musste aufgrund einer Platzwunde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Unbekannten flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellten die Beamten sechs Jugendliche fest, die möglicherweise an der Tat beteiligt waren. Die Ermittlungen des Polizeireviers Nürtingen dauern an, insbesondere auch zu einem möglichen vorausgegangenen Streit zwischen den beiden Personengruppen im Bereich des Bahnhofs Wendlingen.

Das Polizeirevier Nürtingen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07022 / 92 24 0.