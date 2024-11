Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach eskaliert. Ein 35-Jähriger greift einen 25-Jährigen mit einem Messer an. Er muss sich nun vor dem Haftrichter verantworten.

Gülay Alparslan 13.11.2024 - 13:57 Uhr

Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, am Freitag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach einen 25-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Dies teilt die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung mit.