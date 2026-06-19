Am Donnerstagabend wurde eine Leiche im Umfeld des Böblinger Bahnhofs gefunden. Der nachfolgende Polizeieinsatz hatte massive Folgen für den Bahnverkehr.
19.06.2026 - 13:54 Uhr
Ein Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen sorgte am Donnerstagabend für Verspätungen und Ausfälle im S-Bahnverkehr. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilte, war eine leblose Person im Umfeld des Bahnhofs gefunden worden. Nach Auskunft der Polizei gab es keine Anzeichen auf Suizid oder Fremdeinwirkung.