Am Donnerstagabend wurde eine Leiche im Umfeld des Böblinger Bahnhofs gefunden. Der nachfolgende Polizeieinsatz hatte massive Folgen für den Bahnverkehr.

Ein Polizeieinsatz am Bahnhof Böblingen sorgte am Donnerstagabend für Verspätungen und Ausfälle im S-Bahnverkehr. Wie ein Sprecher der Polizei unserer Redaktion auf Nachfrage mitteilte, war eine leblose Person im Umfeld des Bahnhofs gefunden worden. Nach Auskunft der Polizei gab es keine Anzeichen auf Suizid oder Fremdeinwirkung.

Am Tag nach dem Einsatz gibt es zunächst keine neuen Erkenntnisse zu diesem Vorfall. Jeder Versuch, die Pressestelle des zuständigen Polizeipräsidiums in Ludwigsburg zu erreichen, ist vergeblich. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Der in Renningen vermisste Säugling bindet viele Arbeitskräfte und hat für die Polizei oberste Priorität. Auch von der für den Bereich Zugverkehr und Bahnhöfe zuständige Bundespolizei gibt es keine Auskunft.

Bis weiter Informationen vorliegen, bleibt deshalb nur der Blick zurück auf einen für viele Menschen unerwartet chaotischen und vielleicht auch frustrierenden Abend. Der Einsatz dauerte von etwa 18.45 Uhr bis kurz vor 21 Uhr. In dieser Zeit kam es zu diversen Ausfällen und Verspätungen. Der Schienenverkehr war vorübergehend komplett gesperrt, wurde später aber wieder freigegeben. Um 20.40 Uhr teilte die S-Bahn Stuttgart auf X mit, dass die Linien S1 und S60 wieder regulär verkehren und der Busnotverkehr wieder eingestellt wurde.

Weitere Informationen zu dem Einsatz und der leblosen Person folgen, sobald neue Erkenntnisse vorliegen.